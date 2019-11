Atletiekclub Volharding neemt indoorhal in gebruik: “Sprintje trekken tot speerwerpen, zowat alle disciplines zijn hier mogelijk” Kristof Pieters

29 november 2019

09u43 3 Beveren De atleten van atletiekclub Volharding kunnen voortaan gewoon binnen trainen. Donderdagavond is de gloednieuwe indoorhal in gebruik genomen. De unieke accommodatie zal door meer dan 200 leden gebruikt worden maar ook scholen en andere atletiekclubs zijn welkom.

Het contrast met de ‘varkensstal’ uit 1996 kan niet groter zijn. Dat woord mag men letterlijk nemen want de kantine die destijds werd geplaatst was voor een prikje op de kop getikt en was eigenlijk bedoeld als stal. “Aanvankelijk was het de bedoeling om alles te renoveren en uit te breiden maar al snel bleek dat een nieuwbouw goedkoper zou uitvallen”, zegt schepen van sport Katrien Claus (CD&V). “Door te kiezen voor nieuwbouw kon ook een lang gekoesterde droom van de club in vervulling gaan: een indoor atletiekhal. Doordat er toch een kantine en kleedkamers gebouwd werden, viel de meerprijs nog relatief goed mee en als kers op de taart hebben we hierdoor nog een half miljoen euro subsidie gekregen. Het gaat immers om bovenlokale sportinfrastructuur waar een hele regio dankbaar gebruik kan van maken.”

De atletiekclub is in de wolken met de fraaie accommodatie die het voorbije jaar werd opgetrokken. “Zowat alles disciplines zijn hier mogelijk”, zegt Danny Poppe, voorzitter van het bouwcomité bij Volharding. “De hal is tachtig meter lang en dus net voldoende voor het sprintnummer dat 60 meter vereist. We hebben veiligheidshalve wel matten tegen de muur geplaatst op het einde want er worden uiteraard hoge snelheden gehaald. Verder hebben we hier een zandbak voor verspringen en een kooi met netten voor kogelstoten en speerwerpen. Het gaat daarbij vooral om het trainen van de techniek. Ook hoogspringen en zelfs polsstokspringen is mogelijk. Verder beschikken we voortaan over een eigen powerzaal voor krachttraining. Van de 600 leden zullen hier zo’n toch zo’n 200 regelmatig indoor trainen. Tot nog toe moesten ze zich hiervoor verplaatsen naar Gent. Het spreekt voor zich dat dit een positieve invloed zal hebben op de resultaten.”

In totaal gaat het om een investering van 2,3 miljoen euro waarvan dus een half miljoen gesubsidieerd werd. De kantine is voor Atletiek Volharding maar de hal blijft eigendom van de gemeente. De club zal wel de verhuur organiseren. De inkomsten krijgt ze in ruil voor het onderhoud. “De club krijgt voorrang maar overdag zal de infrastructuur ook door scholen gebruikt kunnen worden”, vervolgt schepen Claus. “We hebben voor de drie middelbare scholen aparte kleedkamers voorzien op de bovenverdieping en ze krijgen elk een eigen berging voor materiaal.”

Omliggende atletiekclubs hebben ook al interesse getoond. ZWAT uit Burcht en AC Waasland uit Sint-Niklaas hebben al laten weten dat ze regelmatig de indoorhal willen gebruiken. “Ook de club AVK uit Aartselaar/Wilrijk zal pendelen naar Beveren om hier te trainen”, weet Danny Poppe. “Er lopen ook nog gesprekken met AVLO uit lokeren. Deze indoorhal zal dus optimaal benut worden.”

In het gebouw werd meteen ook een nieuwe toren geïntegreerd voor de fotofinish. De club hoopt met deze fraaie infrastructuur ook grotere tornooien en kampioenschappen te kunnen aantrekken. Nieuw is ook het algemeen rookverbod dat nu is ingevoerd. De volledige atletiekpiste werd rookvrij gemaakt, inclusief het terras van de kantine. Ouders en supporters zullen voortaan dus buiten de omheining hun sigaretje moeten gaan roken. Volharding is de eerste sportclub die deze maatregel invoert.