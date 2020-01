Atleten van De Bron schitteren in nieuwe sportuitrusting Kristof Pieters

17 januari 2020

15u45 2 Beveren 2019 was een topjaar voor de gasten van Home De Bron die op de Special Olympics in Beveren en Sint-Niklaas zes medailles binnen haalden. Dankzij de Vriendenkring van De Bron en het financiële steuntje van enkele gulle sponsors, schitteren ze voortaan in hun nieuwe sportuitrusting.

De vroegere outfit was na jaren van verstelwerk tot op de draad versleten. Daarom besloot de Vriendenkring van De Bron een nieuwe outfit aan te schaffen. Dankzij de gulle steun van ouders Fred en Lut Wydooghe, sympathisant Paul Vingerhoets en de bijdrage van Teamcenter Waasland verschijnen de sporters van De Bron voortaan van kop tot teen aan de start in hun nieuwe blauwe outfit met jacket, broek, sweater, kousen, rugzak, T-shirt, petje en short. Ook Zorgpunt Waasland deed een duit in het zakje. “Want met hun schitterende prestaties zetten deze atleten onze organisatie extra in de kijken en zo’n ambassadeurs belonen we graag”, klinkt het bij schepen Dirk Van Esbroeck en algemeen directeur Tjeu Van Diessen.