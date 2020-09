Asterix Avo zet respect en fairplay in de kijker: “Er heerst al genoeg negativiteit door corona” Kristof Pieters

28 september 2020

15u53 0 Beveren Damesvolleybalclub Asterix Avo gaat dit seizoen extra aandacht besteden aan respect en fairplay. De club wil bij de start van dit seizoen zo een positief signaal geven. “En meteen ook vermijden dat corona en alle negativiteit eromheen ons seizoen gaat overheersen”, klinkt het.

De competities in het jeugdvolleybal zijn het voorbije weekend terug van start gegaan. “Net zoals bij andere sporten wordt het opnieuw een seizoen met veel vraagtekens en hindernissen, want COVID-19 blijft ons leven nog steeds bepalen”, zegt Philip Van Gysel van Asterix AVO. “Er gelden op trainingen en tijdens wedstrijden extra voorzorgsmaatregelen die we strikt opvolgen zodat onze speelsters, coaches en supporters zo weinig mogelijk risico lopen.”

Maar omdat er al genoeg geklaagd wordt over corona wil de club dit jaar vooral inzetten op ‘positieve vibes’. “Als toonaangevende Belgische volleybalclub willen we een extra boost geven aan de positiviteit die bij onze sport hoort. We nemen het voortouw in het promoten van fairplay en respect. Dit is ook een signaal naar de maatschappij waar momenteel helaas nogal wat negativiteit heerst.”

De leden ondertekenden een charter waarin ze zich engageert om fairplay en respect voorop te zetten. ‘Fairplay’ staat voor alles wat impact heeft op het wedstrijdresultaat, dus zeg maar het positieve gedrag van speelsters, coaches en scheidsrechters ‘in het heetst van de strijd’. ‘Respect staat dan weer voor alles wat rondom de wedstrijd heen gebeurt, waarvoor we niet alleen rekenen op speelsters en coaches, maar ook op ouders en supporters.”

Er zullen dit seizoen tal van acties worden georganiseerd om deze waarden nog meer te verspreiden. “We willen andere volleybalclubs, de volleybalbonden en bij uitbreiding de hele gemeenschap een heel seizoen positief verrassen met in het oog springende initiatieven.”