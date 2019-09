Asterix Avo trapt nieuw volleybalseizoen af met feestweekend Kristof Pieters

26 september 2019

18u19 0 Beveren Naar aanleiding van de start van het nieuwe volleybalseizoen organiseert Asterix Avo op zaterdag 28 en zondag 29 september een tornooi met haar jeugdploegen in sporthal Kriekeputte in Kieldrecht.

Er wordt meteen ook een sangriaweekend van gemaakt en de kantine wordt in dit thema aangekleed. De eerste wedstrijd start zaterdag om 13 uur en de laatste match is die dag om 20.30 uur. Zondagmiddag om 16 uur spelen de speelsters van ere-klasse een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse Eurosped. Voor al deze wedstrijden is de inkom gratis.