Asielcentrum gooit deuren open voor buurt: “Helft van bewoners zal uit gezinnen bestaan” Kristof Pieters

19 februari 2020

17u48 0 Beveren Het was een kleine overrompeling woensdagmiddag aan het voormalig belastingkantoor aan het Stationsplein in Beveren. Het Rode Kruis en de gemeente Beveren organiseerden een infomoment voor de buurtbewoners in het nieuwe asielcentrum. De eerste vluchtelingen zullen donderdag arriveren. “We begrijpen de commotie die hierover is ontstaan maar het is vooral een zaak van perceptie”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver.

De voormalige gebouwen van de FOD Financiën werden de voorbije weken opgefrist om er plaats te kunnen bieden aan 120 asielzoekers. De eerste bewoners arriveren donderdag. “Het gaat om een open opvangcentrum. Dat wil zeggen dat de bewoners tussen 6 uur ’s morgens en middernacht het centrum mogen verlaten”, zegt Ine Tassignon, woordvoerder van het Rode Kruis. “We voorzien heel wat zaken om de vluchtelingen een vaste structuur en zinvolle dagbesteding te geven. Zo kunnen volwassenen hier Nederlandse les volgen en de bewoners worden ook actief mee ingezet in het onderhoud van het centrum. De kinderen gaan uiteraard gewoon naar school.”

De invulling van het centrum zal gefaseerd verlopen. “Gedurende een tiental dagen nemen er elke dag 12 nieuwe bewoners hun intrek”, vervolgt Tassignon. “De helft van de bewoners bestaat uit gezinnen. In totaal zullen er een 40-tal kinderen bij zijn. De andere helft bestaat uit alleenstaande mannen (40%) en alleenstaande vrouwen (10%) uit landen zoals Eritrea, Palestina, Syrië, Iran en Albanië.”

Om ervoor te zorgen dat er geen overlast is voor de buurt zal er vanaf 22 uur stilte worden gevraagd op het terrein. Medewerkers van het centrum staan in voor de naleving hiervan. Ook de politie zal patrouilleren in de buurt.

Burgemeester Marc Van de Vijver heeft er het volste vertrouwen in dat de opening van het asielcentrum vlekkeloos zal verlopen. “De ervaring in Kallo heeft ons geleerd dat er in het begin altijd wat beroering is. Ik begrijp dat mensen misschien een gevoel van onbehagen ervaren maar het gaat vooral om een zaak van perceptie. De vluchtelingen worden zorgvuldig gescreend op voorhand en ze worden uitgebreid begeleid.”

Na de brandstichting in een asielcentrum in Bilzen besliste de overheid om ook een verbindingsofficier aan te stellen. Benedicte Vanderhaegen van het Agentschap Integratie & Inburgering zal die taak op zich nemen. Ook zij verwacht echter geen problemen. “Indien die zich toch zouden voordoen is de gemeente in principe het eerste aanspreekpunt. Wij zijn eerder de back-up en zorgen mee voor een goede communicatie. De leiding van dit centrum is trouwens in handen van iemand met veel ervaring die ook verantwoordelijk was voor het opvangcentrum in Fort Sint-Marie. Zij kent dus al de gemeente.”