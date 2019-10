Asfalteringswerken in Kruisstraat en Gravendreef Kristof Pieters

28 oktober 2019

De gemeente Beveren laat vanaf donderdag 31 oktober asfalteringswerken uitvoeren in de Gravendreef en de Kruisstraat. Hierdoor zullen beide straten enkele dagen afgesloten zijn voor verkeer.

In de Kruisstraat wordt gewerkt van aan de Ploegstraat tot aan de trage weg langs het spoor Westakkers. De werken gaan door op donderdag 31 oktober en maandag 4 november. Op deze twee dagen zal doorgaand verkeer langs de Kruisstraat niet mogelijk zijn. Het verkeer wordt omgeleid langs de Stuurstraat en Zandstraat. Bewoners van de Ploegstraat en het Rollemansstraatje kunnen hun woning bereiken langs de N70.

Gravendreef

Op donderdag 31 oktober en maandag 4 november worden ook asfalteringswerken uitgevoerd in de Gravendreef van aan de brandweerkazerne tot aan het Stationsplein. Ook hier zal de straat twee dagen afgesloten zijn voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen door langs het vrijliggend fietspad.

De bewoners van de Cortewallewijk zullen op deze twee dagen de omleiding moeten volgen langs de Stationsstraat, Hof ter Wellelaan en Bosdamlaan.

De bewoners van de Moretusstraat en Gravendreef kunnen tijdens de freeswerken op donderdag 31 oktober hun woning nog bereiken met de auto.

Tijdens de asfalteringswerken op maandag 4 november is dit echter niet mogelijk. Ze moeten hun auto buiten de werfzone plaatsen (bijvoorbeeld op parking Gravenplein of Boerenmarkt). De paaltjes in de Baljuwstraat worden verwijderd zodat bewoners van deze straat weg kunnen langs de Cortewalledreef. Op 1, 2 en 3 november is de Gravendreef open voor verkeer.