Antwerp Euroterminal verbetert comfort voor personeel met nieuw multifunctioneel complex Kristof Pieters

25 september 2020

18u17 0 Verrebroek Antwerp Euroterminal neemt dit najaar een nieuw multifunctioneel gebouw in gebruik dat vooral het comfort van de medewerkers moet verbeteren. De ‘facility building’ wordt 2.500 vierkante meter groot en komt vlak bij het hoofdgebouw.

Het sanitair was al een tijdje te beperkt in verhouding tot het aantal havenarbeiders en bedienden. Daarnaast zal er ook een nieuwe refter komen voor de dokwerkers. Vandaag huurt AET extra reftercapaciteit in containers. Verder komt er een nieuwe fietsstalling die voorzien is van laadstations voor e-bikes. Wie met de fiets komt, zal binnenkort ook beschikken over een kleedkamer.

Daarnaast zullen in het gebouw ook nieuwe kantoren ondergebracht worden die de buraucontainers moeten vervangen. Tot slot komt er nog een werkplaats voor het eigen voertuigenpark. De oplevering is volgende maand gepland.

Bij de bouw is er veel aandacht gegaan naar duurzaamheid. Het complex zal verwarmd worden met warmtepompen. Begin 2021 komen er ook nog windturbines op de site.