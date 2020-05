ANPR-camera’s op komst voor trajectcontrole Kallodorp Kristof Pieters

03 mei 2020

14u06 12 Kallo De gemeenteraad van Beveren heeft de aankoop goedgekeurd van ANPR-camera’s voor het centrum van Kallo. Die zullen ingezet worden voor het uitrollen van een zone 30.

Momenteel is er geen doorgaand verkeer mogelijk in Kallo door de heraanleg van de Fabriekstraat. De werken zitten echter in een eindfase. Zodra ze achter de rug zijn wil de gemeente trajectcontrole invoeren. De gemeenteraad keurde op de laatste zitting alvast de aankoop goed van ANPR-camera’s. Deze camera’s registreren de nummerplaat van elk voertuig dat Kallo in- of uitrijdt. Aan de hand van de tijd dat een voertuig doet om het traject af te leggen, kan men vaststellen of de bestuurder de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gerespecteerd heeft of niet. “Een dergelijk lage gemiddelde snelheid over het hele traject moet sterk ontmoedigend werken voor doorgaand verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Verkeer dat naar de Waaslandhaven rijdt via Kallo-dorp zal met andere woorden sneller af zijn via de R2 of andere wegen.” In de toekomst wil men de camera’s ook inzetten voor het determineren van het soort voertuig. Zo kan men ook zwaar verkeer (vrachtwagens en bussen) beboeten als ze geen lokale bestemming hebben.

Aan de aankoop en installatie van de ANPR-camera’s hangt een prijskaartje van 265.000 euro. Het geld komt van een budget dat in het kader van de Oosterweelwerken werd vrijgemaakt voor compenserende maatregelen in de omliggende gemeenten.