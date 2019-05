Annelies Tyberghein mag als nieuwe directeur van cultuurcentrum Ter Vesten aftrap geven van seizoen 2019-2020 Kristof Pieters

28 mei 2019

18u58 3 Beveren CC Ter Vesten zal vanaf 1 juni geleid worden door een nieuwe directeur. Annelies Tyberghein volgt Kristof Van den Broeck op. Een week later wordt ook het programma van het nieuwe seizoen voorgesteld. Daarbij zitten heel wat interactieve en multimediale voorstellingen bij. Vorig jaar trok Ter Vesten 54.025 bezoekers.

Er waren de voorbije jaren verschillende verschuivingen met personeel bij het Beverse cultuurhuis. Kristof Van den Broeck volgde Ben Croon op als directeur maar de samenwerking werd al snel beëindigd. Met Annelies Tyberghein (34) is nu een nieuwe directeur aangetrokken die haar sporen verdiende als cultuurbeleidscoördinator in Kruibeke. Ze is master in de beeldende kunsten en heeft een postgraduaat cultuur- en kunstmanagement op zak. Ze kan terugvallen op heel wat ervaring met projectwerking en het werken met jongeren. “Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan”, vertelt ze. “Ik ben vroeger veel bezig geweest met erfgoed en dat is hier gelukkig ook mogelijk. Ik heb natuurlijk heel wat toekomstplannen maar eerst moet ik het huis nog wat leren kennen. Mijn ambitie is wel met CC Ter Vesten nog nieuw publieksdoelgroepen te zoeken.”

Ondanks de personeelsperikelen heeft de werking van CC Ter Vesten daar het voorbije jaar niet onder geleden. In 2018 waren er 54.025 bezoekers voor een totaal van 407 activiteiten.

Meer interactie met publiek

Het nieuwe programma wordt op donderdag 6 juni om 20 uur voorgesteld aan het grote publiek. Met beeld- en geluidsfragmenten kom het publiek meer te weten over de gezelschappen en artiesten die volgend jaar in Ter Vesten te gast zijn. De toegang hiervoor is gratis maar vooraf reserveren wel noodzakelijk.

Kristien Van Driessche, cultuurprogrammator, licht alvast een paar tipjes van de sluier. “We hebben dit seizoen heel wat interactieve en multimediale voorstellingen. Bij het ‘Huis van Inne Goris’ krijgen toeschouwers bijvoorbeeld een hoofdtelefoon op en kunnen ze vrij rondlopen in een huis, zeg maar een vlieg aan de muur zijn in het leven van een ander. Ook Wim Helsen en Johan Petit zoeken de interactie op met het publiek.”

Aantal familievoorstellingen uitgebreid

Muziek is er uiteraard ook komend seizoen. Onder meer Tiny Legs Tim, Lady Linn, Isbells, Stef Bos komen langs. Bijzonder wordt een productie van Brussels Jazz Orchestra die een graphic novel begeleiden die via videoprojectie wordt vertoond. Ter Vesten zet traditioneel ook veel circus en humor op het programma en dat is komend seizoen niet anders. Kommil Foo en Bart Cannaerts komen elk twee keer langs en circus Ronaldo brengt variété in de stijl van de jaren veertig. Tot slot is ook het aanbod familievoorstellingen gevoelig uitgebreid tot negen voorstellingen.

De abonnementenverkoop start op zaterdag 8 juni om 10 uur. De vorig jaar ingevoerde extra korting voor jongeren tot en met 26 jaar blijft door het grote succes behouden. De korting bedraagt 8 euro op de standaardprijs. Ook wordt van elke voorstelling een klein contingent voorbehouden voor de losse ticketverkoop die op woensdag 19 juni start.

Meer info: http://www.tervesten.be