Animal Rights dient klacht in tegen bestrijding van konijnenpopulatie op Singelberg: “Bescherming van cultuur mag niet zwaarder wegen dan recht op leven van een dier” Kristof Pieters

15 augustus 2020

16u29 2 Beveren De dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur klacht ingediend tegen de plannen van de gemeente Beveren om de konijnenpopulatie op Singelberg te bestrijden. De vele konijnenpijpen zorgen ervoor dat stukken van de fundering volledig bloot komen te liggen. De gemeente heeft de bestrijding intussen stop gezet.

Singelberg is vandaag enkel nog een heuvel maar ooit stond hier een monumentale burcht die aan de basis ligt van het ontstaan van de gemeente. In de zeventiende eeuw werd het vervallen kasteel afgebroken. Het landschap rond de Singelberg is sinds 1975 beschermd. De site wordt echter bedreigd door erosie en een overpopulatie van konijnen. De dieren graven namelijk holen in de heuvel en werken het bouwpuin naar buiten. Op sommige plaatsen zijn zelfs stukken van de fundering bloot komen te liggen.

Alternatief zoeken

De gemeente ging een samenwerking aan met de plaatselijke wildbeheerseenheid om te jagen op de konijnen en fretten in te zetten om de konijnen uit hun holen te jagen. De dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil echter dat de gemeente een andere oplossing zoekt. “We begrijpen dat dit gebied waardevol is voor mensen, maar dat is het evenzeer voor dieren. Wij vinden niet dat bescherming van cultuur zwaarder mag doorwegen dan het recht dat een dier heeft op zijn of haar leven”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights. “De konijnen vertoeven al langer in en rond de Singelberg. Wanneer er conflict is tussen mens en dier bekopen dieren het vaak met hun leven. Zoeken naar oplossingen om met de dieren samen te leven is optioneel.”

Klacht ingediend

Volgens Animal Rights is het afschieten van konijnen onwettig. De organisatie diende daarom klacht in. “De Singelberg is niet ingekleurd als jachtgebied, waardoor de konijnen enkel mogen worden gedood in het kader van bestrijding. Een van de voorwaarden daarvoor is dat er eerst een preventieve maatregel moet worden genomen. De gemeente Beveren gaf in haar aanvraag aan dat er een draad was geplaatst maar die is op vele plaatsen stuk.” De dierenrechtenorganisatie wijst er ook op dat konijnen zich in de zomer voortplanten. “Als men de konijnen in deze periode gaat bejagen, wil dat zeggen dat mogelijk tientallen jonge konijntjes de hongerdood sterven, wanneer de voedsters worden afgeschoten.”

Bestrijding stopgezet

Animal Rights eist dat er onmiddellijk wordt opgehouden met schieten en er wordt gezocht naar alternatieven. Het gemeentebestuur heeft de bestrijding na het ontvangen van de klacht on hold gezet. “We willen de zaak niet op de spits drijven en zullen alternatieven bekijken”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Maar een overpopulatie zorgt vroeg of laat sowieso voor problemen. In veel gevallen breekt er dan een ziekte uit waardoor het grootste deel van de dieren alsnog sterft.”