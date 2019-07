Anderhalve ton cocaïne onderschept in Waaslandhaven AW BSB

25 juli 2019

16u21 18 Beveren In de Waaslandhaven is dinsdagavond nog eens anderhalve ton cocaïne onderschept door de politie. Dat bevestigde het parket van Oost-Vlaanderen donderdag. Twee havenarbeiders zouden enkele drugsuithalers betrapt hebben waarna ze de politie konden verwittigen.

Per toeval stootten twee havenarbeiders van de Waaslandhaven dinsdagavond op enkele drugsuithalers. Die waren in de weer aan kaai 1333, bij de firma Antwerp Euroterminal in Kallo (Kieldrecht). Aanvankelijk werden de arbeiders nog bedreigd met een wapen, maar na een tijdje kozen ze toch het hazenpad. Daarop belden de havenarbeiders de politie.



Eenmaal de politie arriveerde, vond die een bestelwagen volgestouwd met anderhalve ton cocaïne. De drugs werden in beslag genomen en “de uithalers zijn op te sporen”, aldus An Schoonjans van het Oost-Vlaamse parket. De afdeling Dendermonde van het parket is een opsporingsonderzoek begonnen.

Tweede drugsvondst

Een dag later werden er overigens nog twee drugskoeriers op heterdaad betrapt. Dat gebeurde omdat ze zelf naar de politie belden. Ze zaten opgesloten in een container met cocaïne in de Antwerpse haven en dreigden te bezwijken onder de hitte. Hoeveel cocaïne daar werd aangetroffen, is nog niet bekend.



De twee verdachten zijn wel aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Antwerpen en Schoten. “Ze zullen volgende week voor de raadkamer verschijnen”, bevestigde het Antwerpse parket donderdag. “In het belang van het verdere onderzoek kan er op dit moment niet meer informatie gegeven worden.”

Bekijk hier de beelden van de arrestatie: