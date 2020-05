Amper volk in winkelcentrum, aanschuiven bij Action Kristof Pieters

11 mei 2020

14u12 4 Beveren De heropening van de winkels heeft in Beveren alvast geen stormloop veroorzaakt. Althans niet in het winkelcentrum. Enkel bij het filiaal van Action aan de Freethiel stond een lange rij mensen aan te schuiven vanop de parking.

Zowel in de Vrasenestraat als in Warande Shopping hadden shoppers maandagochtend een zee van ruimte. Het is duidelijk dat mensen een afwachtende houding aannemen. Dat stelt ook Bert De Hertogh, voorzitter van Aangenaam Winkelen, vast. Zelf houdt hij zijn eigen zaak, de travelshop TUI, voorlopig gesloten. “Het heeft weinig zin om de deuren te heropenen als er geen vliegvakanties beschikbaar zijn en we niet weten wanneer de grenzen opnieuw openen”, legt hij uit.

De handelaarsvereniging neemt voorlopig nog geen initiatieven om het winkelgebeuren aan te zwengelen. “Het is immers niet de bedoeling om de massa naar hier te krijgen”, legt hij uit. “Momenteel is er geen sprake van funshopping. Klanten komen gericht winkelen. Uiteraard plannen we in een later stadium wel acties. We zijn daarover nu nog volop aan het brainstormen.”

In de winkelstraten is ook geen sturing nodig van de stroom bezoekers. “Het is nu de eerste dag na de lockdown en mensen kijken misschien de kat uit de boom. We verwachten echter ook de komende dagen geen grote stormloop. De winkeliers zelf hebben uiteraard wel alle voorzorgsmaatregelen genomen. Elke handelaar vult dit anders in, maar ik heb de indruk dat iedereen wel goed voorbereid is.”

Een grote rij wachtenden was er vandaag enkel bij de keten Action. Voor de deur van het filiaal aan het Freethielstadion stond een lange rij te wachten. Grote problemen leverde dit niet op. De parking van het Stadionplein is immers ruim genoeg om voldoende afstand te kunnen bewaren.