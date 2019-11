Alternatief voor wie niet op skivakantie gaat: Thirsty Toucan opent drie maanden lang sfeervolle winterbar Kristof Pieters

01 november 2019

16u12 0 Beveren Na twee succesvolle zomeredities pakt Thirsty Toucan voor het eerst ook uit met een winterbar. Drie maanden lang zal er een sfeervolle chalet staan op het grasplein aan Van der Valk Hotel Beveren. “Net als deze zomer plannen we regelmatig evenementen maar dan in een winters jasje”, zegt zaakvoerder Tim Van der Valk. Verwacht je aan shotjes tijdens een après-ski met DJ maar ook winterbarbecue en kidsactiviteiten.

Het idee voor de winterbar kwam er door de zwangerschap van Pauline Peeters, de partner van Tim Van der Valk. “We hebben dit heugelijke nieuws in februari vernomen maar een snel rekensommetje leerde ons dat we dit jaar dus geen skiverlof konden boeken. Voor de après-ski zouden we wel missen. Daarom dat we dus maar zelf een winterbar hebben geopend in onze eigen voortuin”, lacht Tim.

Het team heeft natuurlijk heel wat ervaring met de succesvolle zomerbar Thirsty Toucan. Die stond al twee jaar lang opgesteld in het kasteeldomein Cortewalle en dit jaar ook voor het eerst in Kruibeke. “Het was eigenlijk eerst ook het plan om de winterbar ergens centraal in Beveren op te stellen maar we vonden niet meteen een geschikte locatie. Daarom hebben we gekozen voor het grote grasplein voor de deur van Hotel Beveren. Het grote voordeel is natuurlijk dat we logistiek iets minder moeten plannen en ook voor de catering een beroep kunnen doen op het hotel. Er mag al eens stevig gefeest worden maar uiteraard moet het wel binnen de perken blijven. Het mag immers geen overlast veroorzaken voor ons hotel. Hoewel, ik denk dat heel wat gasten met plezier ook eens gaan afzakken naar de winterbar. Het hotel heeft er dus eigenlijk een troef bij. Samen met de recent geopende escaperooms kunnen we intussen al heel wat ‘beleving’ aanbieden en dat is altijd het opzet geweest.”

In de winterbar is uiteraard iedereen welkom. Voorlopig is deze geopend op woensdag van 14 tot 22 uur, op vrijdag van 14 tot 1 uur, op zaterdag van 16 tot 1 uur en op zondag van 11 tot 23 uur. “We gaan zien hoe de formule aanslaat maar misschien kan er op donderdag nog wel en afterwork bijkomen. Op vrijdag plannen we alleszins een après-ski feestje en uiteraard horen daar shotjes bij en grote bierkruiken bij. Elke week gaan we ook een gezellige winterbarbecue houden. Vast op de kaart staan er ook typische winterse snacks zoals appelstrudel en pannenkoeken. We beschikken over een verwarmde chalet van 200 vierkante meter maar ook over een groot terras met vuurkorven. Er is een capaciteit voor zo’n 150 mensen. Het is een experiment maar als er voldoende volk afzakt, is het normaal gezien de bedoeling om van de winterbar een jaarlijkse traditie te maken.”

Thirsty Toucan is geopend van 1 november tot eind janauri. Alle info: https://thirstytoucan.be