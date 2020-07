Alle marktkramers mogen terugkeren naar dinsdagmarkt Kristof Pieters

02 juli 2020

18u50 0 Beveren De wekelijkse dinsdagmarkt in Beveren was deze week nog beperkt tot 50 kramen. Vanaf 7 juli zullen alle marktkramers terug aanwezig zijn. De éénrichtingscirculatie blijft wel van kracht. De jaarmarkten worden deze zomer echter afgelast.

Vanaf 1 juli zijn evenementen met maximaal 200 aanwezigen binnen en 400 buiten weer toegelaten, op voorwaarde dat ze veiligheids- en voorzorgsmaatregelen kunnen garanderen. Dat zou vanaf 1 augustus 400 aanwezigen voor evenementen binnen en 800 aanwezigen voor evenementen buiten kunnen worden, als de gezondheidssituatie dat toelaat. Het publiek mag in groepjes van maximum 15 personen staan met 1,5 meter afstand tussen de groepen. Op evenementen mag geen eten geserveerd worden. Bediening van drank gebeurt aan tafel.

In de praktijk blijkt het echter heel moeilijk om grote events te organiseren en tegelijkertijd alle protocols na te leven. Daarom besliste de gemeente reeds eerder om deze zomer een aantal feesten te verbieden. “Omdat we van mening zijn dat aan de organisatie van deze evenementen teveel gezondheidsrisico’s verbonden zijn, hebben we ook beslist om alle jaarmarkten zoals die van Prosperpolder en Meilsen Koers niet toe te laten”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Kermissen zijn vanaf 1 augustus wel terug toegestaan.