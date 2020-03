Alle evenementen tot zondag 3 mei verboden, en ook voor periode daarna zijn alle festiviteiten onzeker Kristof Pieters

18 maart 2020

17u45 0 Beveren De veiligheidscel van de gemeente Beveren heeft vandaag een aantal extra maatregelen aangekondigd. Zo is beslist om alle evenementen tot en met zondag 3 mei te verbieden. Organisatoren van evenementen en activiteiten die gepland staan in de loop van de maand mei worden geadviseerd om geen grote kosten te maken en hun voorbereidingen op een lager pitje te zetten. “Want deze epidemie zou nog wel eens een hele tijd kunnen aanslepen”, klinkt het.

De federale regering kondigde dinsdagavond een aantal nieuwe maatregelen aan in een poging om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus af te remmen en op die manier de verwachte piek af te vlakken. Woensdagmorgen bekeek de veiligheidscel in Beveren deze richtlijnen en nam deze nog een aantal extra maatregelen. Onder het motto ‘blijf in uw kot’ worden inwoners worden opgeroepen om zo veel mogelijk in hun woning te blijven zodat ze met zo weinig mogelijk mensen (buiten het eigen gezin) in contact komen. Op deze regel zijn er drie uitzonderingen: voor verplaatsingen van en naar het werk, voor essentiële verplaatsingen (voedingswinkel, apotheek, medische zorg, bank of post, om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen) en voor lichaamsbeweging in de buitenlucht.

Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken, kunnen beroep doen op scholen en kinderopvangcentra voor opvang van hun kinderen. “Maar tot nu toe ontvingen we nog geen overzicht van beroepen die tot deze ‘cruciale sectoren’ behoren”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Evenementen afgelast

De veiligheidscel heeft intussen ook beslist om alle evenementen die doorgaan voor maandag 4 mei, dus tot en met zondag 3 mei, te verbieden. “Tegelijkertijd doen we een oproep naar organisatoren van evenementen en activiteiten die gepland staan in de loop van de maand mei om geen grote kosten te maken en hun voorbereidingen op een lager pitje te zetten”, zegt de burgemeester. “Op die manier kunnen zij een financiële kater vermijden, mochten deze evenementen omwille van het covid19-virus alsnog geannuleerd worden. Die kans is reëel. De huidige maatregelen zijn vooral bedoeld om een piek in het aantal besmettingen te voorkomen. Dit bekent echter niet dat we daarna alle remmen kunnen losgooien. We gaan nog maanden alert moeten blijven.” Mei is traditioneel een belangrijke feestmaand in Beveren met onder meer de Aardbeifeesten in Melsele en de Puitenslagersfeesten in Beveren.

Geen voedingskramen

In navolging van de nationale maatregel worden alle openbare markten op Bevers grondgebied tot nader order geannuleerd. Deze regel geldt ook voor voedingskramen. De veiligheidscel is van mening dat dit concentraties aan mensen veroorzaakt die elkaar op dat moment terug besmetten.

Tachtigplussers aanschrijven

Een aantal mensen kan niet rekenen op een netwerk van familie en vrienden en is dikwijls op zichzelf aangewezen voor dagelijkse boodschappen, vervoer voor een medische behandeling, … Het Sociaal Huis zal daarom alle 80+ers van de gemeente proactief aanschrijven om te zien in hoeverre zijn hulp nodig hebben.

