Alle diensten onder één dak in OC Boerenpoort: permanentie en wijkagenten zijn al verhuisd, bib volgt binnenkort Kristof Pieters

28 juni 2019

10u31 0 Beveren De wijkpost van de politie en de permanentie van de dienst burgerzaken zijn voortaan ondergebracht in OC Boerenpoort. Dit is het gevolg van de verkoop van het oude gemeentehuis van Melsele op het Kerkplein. Binnenkort volgt ook het bibliotheekfiliaal. Door de sloop van parochiecentrum Sabot zal de bib eveneens een nieuwe stek krijgen in OC Boerenpoort.

Het gemeentehuis van Melsele werd na de fusie van 1977 nog decennialang gebruikt als permanentie van de dienst burgerzaken en was ook de uitvalsbasis van de wijkagenten. Het historische gebouw met zijn statige trappenpartij voldeed echter niet meer aan de moderne eisen op vlak van toegankelijkheid. Het gemeentebestuur besliste daarom het oude gemeentehuis van de hand te doen. Het werd gekocht door een plaatselijke bank- en verzekeringsmakelaar die er kantoren wil onderbrengen. Aan de gevel zal niks veranderen want die is geklasseerd als dorpszicht.

Door de verhuis van volwassenenonderwijs Vorming Plus naar Sint-Niklaas stonden er in het voormalige kloostergebouw van OC Boerenpoort twee lokalen leeg. De wijkagenten en de permanentie hebben er intussen hun intrek genomen. “Het comfort is nu een pak groter maar het blijft niettemin een moeilijk afscheid”, zegt wijkagent Herbert De Vylder. “Vroeger zaten we op het Kerkplein en was de drempel iets lager om binnen te stappen. In OC Boerenpoort zitten we toch iets meer verscholen. Daar wordt binnenkort wel nog een mouw aangepast als ons logo aan de gevel is aangebracht. We zitten nu wel veel minder als sardienen in een blik op elkaar gepakt. De politie en de permanentie zitten in gescheiden kantoren en we kunnen nu in alle rust verhoren afnemen.”

Ook bij de permanentie is men tevreden met de nieuwe accommodatie. “Het was misschien wel iets gezelliger in het oude gemeentehuis maar mensen die zich aandienen bij de politie hebben toch liever iets meer privacy omdat het soms over delicate zaken gaat. Voortaan is enkel de wachtruimte in de centrale gang nog gemeenschappelijk.”

Zowel bij de permanentie als bij de wijkpost vinden ze het behoud van de dienstverlening erg belangrijk. “Melsele is natuurlijk maar enkele kilometers verwijderd van het gemeentehuis en het hoofdcommissariaat in Beveren maar we stellen vast dat de inwoners onze aanwezigheid erg appreciëren. Vooral oudere mensen maken liever niet de verplaatsing.”

Om dezelfde reden is daarom beslist om ook het bibliotheekfiliaal te behouden. In juni 2020 gaat het parochiecentrum Sabot onder de sloophamer. De bib zal dan verhuizen naar het gelijkvloers van OC Boerenpoort waar nu de academie nog is gehuisvest. Die laatste verhuist naar de bovenverdieping. Op de zolderverdieping werd eerder ook al een grotere zaal ingericht voor onder meer de muziek- en toneelverenigingen. Meer dan ooit zal OC Boerenpoort in de toekomst dus het kloppend hart worden van Melsele. Alleen de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers moet hier en daar nog wat verbeterd worden. Het historisch gebouw heeft namelijk een aantal trappen die moeilijk overbrugbaar zijn. Zij moeten gebruik maken van een zijingang die uitgeeft op een binnentuin. Een poort in de oude kloostermuur langsheen de N70 is intussen al weggehaald. Bij de heraanleg van de gewestweg is er ook een oversteekplaats voorzien.