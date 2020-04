Alle bewoners van woonzorgcentrum De Notelaar worden getest op corona Kristof Pieters

08 april 2020

18u03 28 Beveren Vanaf vandaag laat de Vlaamse overheid de bewoners van 85 rusthuizen testen op het coronavirus. In 55 van die rusthuizen is een uitbraak van corona vastgesteld en worden ook de zorgverleners getest. In Beveren zullen de 155 bewoners van woonzorgcentrum De Nieuwe Notelaar worden getest.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is er voorlopig nog geen enkel geval van besmetting getest op het grondgebied van Beveren, noch in de rusthuizen van Zorgpunt Waasland, noch in de private instellingen. “We willen dit uiteraard liefst zo houden”, zegt Van de Vijver. “Mocht er alsnog een besmetting zijn, zijn de rusthuizen er wel klaar voor om bewoners in quarantaine te plaatsen. Het voordeel is dat de meeste rusthuizen over een recente nieuwbouw beschikken waar het structureel iets makkelijker is om bepaalde afdelingen in quarantaine te zetten. Maar laat ons hopen dat we het zover niet moeten laten komen.”