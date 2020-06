Alle Beverse bibliotheken openen opnieuw de deuren, bib Melsele verhuist naar nieuwe stek in OC Boerenpoort Kristof Pieters

30 juni 2020

15u27 0 Beveren Vanaf woensdag 1 juli openen alle Beverse bibliotheekfilialen opnieuw de deuren. De leners kunnen onder veilige omstandigheden opnieuw materialen ontlenen tijdens de normale openingsuren. Daarnaast kreeg bib Melsele tijdens de coronasluiting een nieuwe stek in OC Boerenpoort.

Bib Beveren en Bib Kieldrecht beten eerder al de spits af. Om tegemoet te komen aan de leners in de overige deelgemeenten, kon men gratis titels blijven reserveren. Meer dan 13.500 titels werden op die manier gereserveerd. Vanaf 1 juli wordt deze dienst terug betalend. Men kan opnieuw titels van andere Beverse bibliotheken laten overkomen naar de bibliotheek in eigen deelgemeente. Materialen kunnen ingeleverd worden via de inleverbus, gelijk in welke Beverse bibliotheek die werden uitgeleend.

Verhuis bib Melsele

De leners van bib Melsele zullen zich even moeten heroriënteren. Tijdens de sluitingsperiode verhuisde Bib Melsele van de Hazaarddam naar OC Boerenpoort, ingang langs de Sint-Elisabethstraat 31A. Bib Melsele is open op woensdagen (14-19 uur) en zaterdagen (9.30-12.30 uur).

Mondmasker verplicht

De crisiscel van de gemeente houdt eraan dat bezoekers de maatregelen voor handhygiëne en social distancing blijven opvolgen. Mondmaskers zijn verplicht vanaf 12 jaar. Wie er geen bij heeft, kan er eentje kopen in de bib aan 1 euro ’t stuk. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een beperkt aantal bezoekers kan tegelijk worden toegelaten, afhankelijk van de grootte van de uitleenpost. Iedereen houdt afstand van elkaar en volgt een verplichte looprichting.