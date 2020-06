Albert Heijn hernieuwt huurcontract voor Warande Kristof Pieters

02 juni 2020

10u52 0 Beveren Warenhuisketen Albert Heijn zal haar vestiging in Warande Shopping behouden. Er werd een nieuw huurcontract afgesloten voor de ondergrondse etage van bijna 2.000 m².

“We hebben op deze plek een succesvolle winkel uitgebouwd en gaan met enthousiasme een nieuwe termijn aan”, bevestigt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. “Albert Heijn is een motor voor trafiek naar Warande Shopping en de winkelwandelstraat zorgt op haar beurt voor mooie trafiek naar onze winkel.”

Warande Shopping kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Pearle heeft haar bestaande winkel volledig gerenoveerd en uitgebreid met de aangrenzende unit, wat een verdubbeling in hun winkeloppervlak betekent”, zegt shopping center manager Elke Franckx. “Verder heeft Iléo Xinés, het Griekse sweatermerk, begin dit jaar besloten om hier permanent te blijven nadat ze het jaar voordien hier hun eerste pop-up in België hadden geopend. Daarnaast zijn er ook verschillende lokale spelers naar Warande Shopping getrokken zoals damesboetiek Ma Copine en delicatessenzaak Bites of Eden. Laatste nieuwkomer Connections opende begin dit jaar een nieuwe reiswinkel volgens hun laatste concept en is eveneens een mooie aanwinst”, kinkt het tevreden.