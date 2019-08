Al twee bezoekers De Meerminnen kregen zwemverbod Kristof Pieters

21 augustus 2019

19u36 3 Beveren Subtropisch zwembad LAGO De Meerminnen heeft al twee bezoekers een zwemverbod gegeven van drie maand. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de identiteitscontroles die een maand geleden werden ingevoerd.

De Meerminnen voerde in juli ‘Safe Swim Zone’ in. Concreet kwamen er identiteitscontroles aan de kassa en wordt er ook extra securitypersoneel worden ingezet op piekmomenten. Wie zich misdraagt, riskeert een zwembadverbod van drie maand. De persoonlijke gegevens van de bezoekers worden opgenomen in een beveiligde database en automatisch verwijderd na 72 uren.

In totaal heeft de zwembadgroep LAGO al aan dertien mensen een toegangsverbod gegeven. Het recreatiebad in Beveren is 1 van de 4 zwembaden waar de strengere controles plaatsvinden. De twee kregen de tuchtsanctie nadat ze zich agressief hadden gedragen tegenover een van de redders. Er werd ook proces-verbaal opgesteld door de politie. Na drie maanden wordt er, samen met de gemeente Beveren, bekeken of de twee al dan niet opnieuw toegang krijgen.