Al ruim 100 Beverse ‘coronavrijwilligers’ hebben zich aangemeld maar te weinig hulpvragen bereiken meldpunt Kristof Pieters

01 april 2020

17u45 0 Beveren In crisistijden laten veel mensen zich van hun solidaire kant zien en dat is ook zo in Beveren. De gemeente lanceerde op 19 maart een vrijwilligersplatform waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden om hulp te bieden aan hulpbehoevende Beverenaars. Al ruim 100 vrijwilligers boden zich aan. Alleen bereiken de hulpvragen momenteel moeilijk het meldpunt.

Aan vrijwilligers is er nu geen gebrek meer maar het gemeentelijk informatienummer (03 750 15 15) waar mensen terecht kunnen met hun hulpvragen blijkt nog onvoldoende gekend bij de inwoners. Het Sociaal Huis verwacht dat het aantal hulpvragen zal toenemen nu de strenge maatregelen nog een tijdje aanhouden. Het is ook dit Sociaal Huis dat vrijwilligers in contact brengt met inwoners met een hulpvraag. De medewerkers bekijken welke vrijwilliger ze voor welke hulpvraag kunnen inzetten. Vinden ze een match, dan vragen ze beide partijen of contactgegevens mogen uitgewisseld worden.

“Al ruim 100 vrijwilligers dienden zich aan via het opgerichte vrijwilligersplatform”, zegt hoofdmaatschappelijk werker Inge De Kimpe. “Ook uit onze bestaande vrijwilligerspoule kunnen we mensen inzetten. De vrijwilligers kunnen onder meer boodschappen doen maar ook om telefonisch een babbeltje te doen of voor huiswerkbegeleiding via videocall zijn mensen nodig. We hebben ook al vrijwilligers ingezet bij De Brug, de sociale kruidenier van B-Asiel vzw, en bij Zorgpunt Waasland.”

Raamaffiches en oproep

Het Sociaal Huis bevraagt proactief alvast alle mensen die bij hen gekend zijn. “Maar het blijft een probleem om mensen te bereiken die in isolement leven en van wie we niet over contactgegevens beschikken” zegt afdelingshoofd Sociaal Huis Kirsten Heyrman. “We maken nu volop de denkoefening hoe we deze mensen kunnen bereiken. We roepen onze inwoners ook op om mensen uit hun omgeving die mogelijk in de problemen zitten omwille van de crisis, een handje te helpen of te informeren over het hulpnummer 03 750 15 15. Op de website van de gemeente kan je ook een affiche downloaden om voor het raam te hangen. We hopen onder andere met de affiches zoveel mogelijk mensen die in de problemen zitten, te bereiken.”