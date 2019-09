Al 1.500 handtekeningen om Waterbus naar Doel te brengen Kristof Pieters

11 september 2019

18u52 1 Doel Een papieren en online petitie om de Waterbus ook naar Doel te halen, heeft een vliegende start genomen. Op twee weken tijd werden al meer dan 1.000 handtekeningen op papier en 500 via de online petitie opgehaald. “We hopen ook bedrijven en overheden voor het idee te winnen zodat de nieuwe Vlaamse regering werk maakt van deze noodzakelijke verbinding”, zegt Liese Stuer, inwoonster van Doel.

Sinds juli is de Waterbus vanuit Antwerpen doorgetrokken tot Fort Liefkenshoek en Lillo. “Maar over het logisch sluitstuk van dit watertransport – het herstel van de méér dan 100 jaar oude verbinding tussen Lillo en Doel - wordt in alle talen gezwegen”, legt Liese uit. “Een halte van de Waterbus in Doel is niet alleen een enorme meerwaarde voor het toerisme rond de Schelde maar ook voor de mobiliteit van de mensen in de verschillende polderdorpen en voor heel wat werknemers in de Waaslandhaven.”

De initiatiefnemers van de petitie willen de volgende Vlaamse Regering duidelijk maken dat een halte van de waterbus in Doel of de herinvoering van de veerdienst Lillo-Doel een noodzakelijke stap is in de aanpak van de mobiliteitsproblemen en de ontsluiting van de regio. “Het huidige traject van de Waterbus laat heel wat mensen in de kou staan”, vervolgt Liese. “Voor de duizenden werknemers in het noorden van de Waaslandhaven, voor de werknemers van de kerncentrale en voor de bewoners en bezoekers van de polderstreek zijn de dichtstbijzijnde haltes Fort Liefkenshoek en Kallosluis 14 km ver. Door het dichtslibbend verkeer in de Waaslandhaven, is men bovendien eerder op de fiets aangewezen om dit traject af te leggen. Een halte in Doel maakt van de Waterbus voor duizenden mensen een valabel alternatief. Daarom hebben een aantal bewoners en werknemers uit de regio dit initiatief genomen.”

De actie loopt recent via sociale media en een online petitie. “Er circuleren ook papieren lijsten op beide oevers en ondertussen loopt de handtekeningenactie ook bij de havenarbeiders. Op twee weken tijd kregen we intussen al meer dan 1.000 handtekeningen op papier en 500 via de online petitie binnen. We hopen er echter nog heel wat te verzamelen om de druk op te voeren bij de nieuwe Vlaamse regering.”

De partij Beveren 2020 steunt het initiatief. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens heeft zelf al herhaaldelijk gepleit voor een halte van de Waterbus in Doel. “De aanlegsteiger ligt er en werd recent nog goedgekeurd”, zegt gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens. “De kerncentrale is een van de grootste werkgevers in de Waaslandhaven en de aanlegsteiger in Doel ligt op wandelafstand. Maar ook voor het dorp Doel en werknemers vanuit Kieldrecht is het belangrijk om de waterbus te kunnen gebruiken.”

Het gemeentebestuur zegt te hebben aangedrongen bij het Havenbedrijf maar die blijft bij haar oorspronkelijke standpunt. Het Fort Liefkenshoek is de eindhalte en de Waterbus zal dus niet voorbij het Deurgangdok varen. Volgens het Havenbedrijf is het niet veilig om tussen de grote containerschepen te varen. Om diezelfde reden werd ook de veerboot enkele jaren geleden afgeschaft.

Stevenheydens vindt dit onbegrijpelijk aangezien de waterbus een snel en wendbaar vaartuig is en er in andere Europese havens veerdiensten operationeel zijn in veel drukker vaarwater.