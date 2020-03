Akkoord over heraanleg van Verrebroekstraat (N451), fietspad verhuist naar bufferzone van logistiek park Kristof Pieters

16 maart 2020

19u13 18 Verrebroek De gemeente Beveren heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Havenbedrijf, het Vlaams gewest en MLSO voor de heraanleg van een deel van de Verrebroekstraat (N451). In afwachting van een nieuwe ontsluiting voor dit deel van het havengebied, zal er een nieuw wegdek worden aangelegd en verhuist het fietspad naar de bufferzone van het logistiek park.

Het deel van de Verrebroekstraat (N451) tussen de E34 en de rotonde Wit Huis wordt druk gebruikt door havenverkeer. Het is vandaag zowel een ontsluitingsweg voor het woon-werk verkeer én voor zwaar vervoer. Er zijn plannen voor een nieuwe westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven, maar die zal wel nog een aantal jaar op zich laten wachten. Met deze nieuwe verkeerswisselaar zal men het haven- en dorpenverkeer kunnen scheiden. Dit zal de verkeersleefbaarheid van Verrebroek, Vrasene en Kieldrecht aanzienlijk verhogen. De gemeente wil zo lang echter niet wachten en gaat nu reeds het noordelijke deel van de N451 heraanleggen. In afwachting van een definitieve oplossing dringen zich immers dringend herstellingswerken op in dit gedeelte van de Verrebroekstraat. Gezien de schade aan het wegdek vooral te wijten is aan het zwaar havengerelateerd vervoer eiste Beveren wel dat ook andere instanties financieel bijdragen. Hierrond is nu een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Havenbedrijf, de Maatschappij Linkerscheldeoever en de dienst Maritieme Toegang van het Vlaams gewest. Om een zicht te krijgen op de werkelijke kosten voor de heraanleg wordt een studie besteld. De vier partijen betalen elk 6.250 euro hiervoor.

“We willen zo snel mogelijk een ontwerper aanstellen”, zegt schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V). “In het beste geval zal de uitvoering nog dit jaar gebeuren. Het fietspad gaan we verleggen naar de bufferzone tussen de Verrebroekstraat en het logistiek park.”

Betonblokken naast fietspad

Gemeenteraadslid Jan Creve (Beveren 2020) vindt dat er nu al maatregelen moeten komen. Hij vraagt om de mogelijkheid te onderzoeken om betonblokken te plaatsen die het fietspad afschermen. Volgens Van Roeyen is dit onderzocht. “Maar dit kan gevaarlijke situaties opleveren als twee vrachtwagens elkaar kruisen”, reageert hij. “Bij sommige zware transporten moet er een mogelijkheid blijven bestaan om even over de lijn te kunnen rijden.” Volgens Creve is net dat precies het probleem. “Vrachtwagens gebruiken het fietspad als uitwijkstrook en soms wordt er zelfs op geparkeerd. Een aantal betonblokken zou deze situatie toch al wat veiliger maken.”