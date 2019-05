Agentschap Zorg en Gezondheid volgt ook koeltorens in Waaslandhaven op de voet zodat ze geen legionellabesmetting veroorzaken Kristof Pieters

31 mei 2019

15u54 3 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren volgt met argusogen het onderzoek naar de oorzaak van legionellabesmetting in de Gentse Kanaalzone. Twee patiënten kwamen daarbij om het leven. Ook in de Waaslandhaven hebben heel wat bedrijven soortgelijke koelinstallaties. Die worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid nauwlettend gemonitord.

Drie weken geleden brak er een legionellabesmetting uit in de Gentse kanaalzone. Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldde reeds 30 besmettingen en twee overlijdens. Sinds zaterdag zijn er geen nieuwe gevallen meer opgedoken. De grote meerderheid van de patiënten is intussen alweer thuis, twee slachtoffers liggen nog op intensieve zorgen.

In de gemeenteraad heeft Issam Benali (sp.a) zijn bezorgdheid geuit over het dossier. Hij vroeg of er ook in de Waaslandhaven een risico bestaat en welke preventieve maatregelen men kan nemen.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wordt het risico op legionellabesmetting ook hier opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het gaat om een zeer ernstig probleem dat alle aandacht verdient, maar het valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente”, benadrukt Van de Vijver. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid monitort de situatie bij de bedrijven continu. In het havengebied in onze gemeente zijn er een tiental bedrijven die koelwater lozen. Het risico op legionellabestemming stelt zich echter alleen bij natte open koeltorens, geen gesloten circuits. In onze gemeente gaat het dan vooral om de koeltorens van de kerncentrale. Het is belangrijk dat de temperatuur regelmatig gemeten wordt. We hebben al navraag gedaan bij het agentschap Zorg en Gezondheid, maar op ons grondgebied is nog nooit een overschrijding vastgesteld. We hebben er alle vertrouwen in dat het agentschap alle installaties ook in de toekomst op voet zal volgen.”