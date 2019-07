Afval en struiken vatten vuur naast leegstaande woning in Doel Kristof Pieters

04 juli 2019

17u29 1 Beveren Aan de Liefkenshoekstraat in Doel is donderdagnamiddag rond 15.30 uur een zware rookontwikkeling opgemerkt naast een leegstaande woning. De brandweer kwam ter plaatse en trof achteraan de zwaar vervallen woning in een hoekje een hoop brandend afval aan.

Het vuur had zich via een klimop die de woning gedurende de jaren grotendeels had overwoekerd verspreid. Gelukkig kreeg men de brandhaard wel snel onder controle. Voor de zekerheid werd de woning opengebroken om te kijken of er geen vuur meer smeulde aan het dak. Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstond. Er wordt rekening gehouden met kwaad opzet of vandalisme, maar het zou ook om zelfontbranding kunnen gaan door glasscherven die tussen het afval lagen.