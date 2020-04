Afhaalservice van Bib Beveren is groot succes: 1.000 gebruikers op twee weken tijd Kristof Pieters

11 april 2020

12u21 0 Beveren De contactloze afhaaldienst van de Beverse bibliotheek is een schot in de roos. De voorbije twee weken maakten al meer dan 1.000 leners gebruik van dit aanbod. Zij leenden in totaal 2.700 materialen uit, waarvan 90% in Beveren en 10% in Kieldrecht.

Beveren was zowat de eerste bibliotheek in de regio Waasland, die startte met een contactloze afhaaldienst. Zo kan men de inwoners in deze coronatijden toch nog wat leesplezier verschaffen. Leners met een mijnbibliotheek-account kunnen hun titels rechtstreeks reserveren via de webcatalogus; leners zonder een account kunnen via mail een wenslijstje van maximum 10 titels doorgeven. Zolang de corona-maatregels van kracht zijn, kan men gratis reserveren. Geleende materialen kan men terug inleveren via de terugbrengschuif in de hoofdbib en in de inleverbussen aan elke uitleenpost.

80 pakketjes per dag

Elke lener wordt telefonisch gecontacteerd om een afhaalmoment af te spreken; omwille van ‘social distancing’ mag niet iedereen tegelijk de materialen komen afhalen (max. 5 leners per half uur). Vermits men elke weekdag kan afhalen tussen 9 en 17 uur, kunnen er dagelijks tot 80 pakketjes klaargemaakt worden.

Ondanks het feit dat er geen persoonlijk contact is, krijgt het bibpersoneel vele dankberichtjes vanachter de glazen ramen, via mail en facebook. “Dat er dagelijks nog veel nieuwe reservaties binnen komen, bewijst dat er echt wel nood is aan lees-, kijk- en luisterplezier”, klinkt het.