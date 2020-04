AET gaat met klagers geluidsoverlast rond de tafel zitten Kristof Pieters

17 april 2020

Verrebroek/Kieldrecht Het havenbedrijf Antwerp Euroterminal (AET) is bereid om in dialoog te gaan met de initiatiefnemers van een petitie tegen lawaaioverlast. Pascal Trouvé heeft een online petitie opgestart omdat er 's nachts steeds meer geluidshinder is.

Volgens Trouvé komt het meeste lawaai van de grote roro-schepen aan het Verrebroekdok. Daar is geen walstroom en dus zetten de schepen hun motoren ’s nachts aan. AET nam zelf de eerste stap om met de klagers rond de tafel te gaan zitten. Dat zal gebeuren op maandag 20 april. Op basis van dit overleg zal het bedrijf bekijken of ze zelf verdere stappen kan zetten. De problematiek van de walstroom valt echter onder de bevoegdheid van het Havenbedrijf.

Volgens schepen van milieu Filip Kegels (N-VA) is het volledig wegnemen van alle geluid uit het havengebied onmogelijk. “Maar we moeten natuurlijk wel optreden als er grote problemen zijn. Af en toe zijn er wel eens pieken van lawaai en net daarom worden de resultaten door onze milieudienst per kwartaal bekeken. Uiteraard pleiten we er zelf ook voor dat er zo snel mogelijk walstroom komt. Dit is trouwens al voorzien om de CO2-uitstoot te beperken. Het is echter niet zo eenvoudig om die stroomtoevoer te regelen. Er komen heel wat vergunningen aan te pas en er moeten zware stroomkabels worden voorzien. Zo’n schip verbruikt immers het equivalent van een hele woonwijk.”