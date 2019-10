Achttienjarige krijgt 24 maanden cel voor gewapende overval op supermarkt Nele Dooms

28 oktober 2019

15u31 2 Beveren Nafia F. uit Sint-Niklaas, amper achttien jaar, is door de Dendermondse rechter veroordeeld voor een gewapende overval op supermarkt Carrefour in Beveren. Hij kreeg 24 maanden cel, waarvan 16 maanden met uitstel.

De feiten vonden plaats op 4 mei 2019. F. liep toen, samen met een minderjarige kompaan, het warenhuis binnen. Ze hadden zich onherkenbaar gemaakt door het gezicht te bedekken en zwaaiden met een mes. Ze bedreigden daarmee het personeel. Eén kassierster werd op de grond geduwd. Het duo eiste geld uit de kassa en ging uiteindelijk op de loop met enkele duizenden euro’s als buit.

Ondanks de maskering, kon één van de slachtoffers toch een persoonsbeschrijving van F. geven aan de politie. Zij had de dader immers herkend, omdat ze samen nog op school gezeten hadden. Daardoor kon de politie hem inrekenen.

De rechter was allesbehalve mild voor de jongeman. “Je zou beter op de schoolbanken zitten in plaats van overvallen te plegen en voor de rechtbank te staan”, zei die. F. probeerde de schuld op zijn vriend te schuiven. “Het was eigenlijk zijn idee”, zei hij tijdens zijn proces. Omdat die vriend nog minderjarig was, stond die niet mee terecht. Hij was na de feiten naar een gesloten jeugdinstelling gebracht.