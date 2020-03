Acht finalisten voor kroontje van 58ste Aardbeiprinses Kristof Pieters

03 maart 2020

15u46 24 Melsele In zaal Sydney in de sporthal van Melsele zijn de acht finalisten voorgesteld die op 21 mei meedingen naar de titel van 58ste Aardbeiprinses. Uittredende prinses Hanne Peirsman mag op 4 april eerst wel nog naar het koninklijk paleis om de Melseelse primeuraardbeien te overhandigen.

De verkiezingsshow zal dit jaar iets sneller verlopen want in plaats van tien kandidates zijn er voor deze editie slechts acht meisjes geselecteerd. De regio is wel goed vertegenwoordigd. Slechts één finaliste komt niet uit het Waasland: de 23-jarige Ellen Kestelier uit Maldegem. Uit Melsele zelf komen Laura De Clercq (21) en Kayleigh van Molle (17). Verder zijn er nog Yasmine De Wilde (21) uit Verrebroek, Tiziana Van Meirvenne (20) uit Temse, Luna Pauwels (16) uit Temse, Laura Moorthamers (19) uit Sint-Gillis-Waas en Caro Smet (20) uit Rupelmonde.

De Aardbeifeesten zullen dit jaar doorgaan van 21 tot 24 mei met de prinsesverkiezing op donderdag 21 mei als hoogtepunt. Uittredend prinses Hanne Peirsman heeft wel nog één belangrijke afspraak voor ze haar kroontje doorgeeft. Op 4 april wordt ze namelijk samen met haar eredames Shauny Cools en Lauren Vanheuckelom verwacht op het koninklijk paleis om er de primeuraardbeien te overhandigen. Aansluitend is er een lunch en een bezoek aan het Vlaams parlement.

Succesformule behouden

Aan de formule van de Aardbeifeesten is niet te veel gesleuteld. “We gaan verder op de ingeslagen weg”, zegt voorzitter Luc Van Hese. “Net als vorig jaar starten we met een vintage markt die doorlopend te bezoeken is. Er zullen ook oldtimers tentoongesteld worden op het Kerkplein met een optreden van The Swampboys & The Mantas. Tijdens de verkiezingsshow is er om 22 uur ook nog een optreden van Swoop.”

Vrijdag 22 mei is er de seniorenmiddag en ’s avonds is er de quiz met de titel van ‘Slimste Straat van Melsele’ als inzet. Titelverdediger is de Alfons Van Puymbroecklaan. Zaterdag 23 mei is er een aardbeibrunch van KLJ, een kubb-tornooi op het grasplein naast de kerk en ’s avonds een eetfestijn van de Wase Tuindersgilde. Tijdens het eten zullen ook de prijzen worden uitgereikt van de ‘schoonste kist’ aardbeien en de ‘dikste bees’. Om 21 uur mag dorpsburgemeester Maarten Pijl de aftrap geven van zijn ‘bal van de burgemeester’. “De opbrengst hiervan gaat integraal naar de werking van het VP”, kondigt hij aan. Zondag 24 mei volgt de sportieve apotheose met de Aardbeienrit en Aardbeirun.