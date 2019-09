ABS trekt aan alarmbel: “Lage prijzen voor vlees en stijgende kosten door droogte en hitte” Kristof Pieters

12 september 2019

17u15 1 Beveren De landbouw zit vandaag in de hoek waar de klappen vallen. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) trekt aan de alarmbel en nodigde Europarlementslid Hilde Vautmans uit om eens een kijkje te komen nemen op het bedrijf van Geert Meersschaert en Kris Van Royen in Prosperpolder. Door de extreem lage prijzen voor vlees, zag het koppel zich genoodzaakt om zelf hun producten aan de man te brengen in een hoevewinkel.

Het ABS ziet de toekomst voor de vleesveehouderij in onze contreien somber tegemoet. “Als er niks verandert, zullen er heel wat landbouwbedrijven verdwijnen”, voorspelt nationaal ondervoorzitter Paul Cerpentier. “Veehouders krijgen slechts 4,5 euro per kilogram terwijl het net over de grens in Frankrijk een euro meer is. De anti-vleestendens in onze maatschappij doet er natuurlijk ook geen goed aan. We worden met de vinger gewezen voor ons aandeel in de opwarming van de aarde maar wetenschappelijk is dit niet onderbouwd. We zijn zelf vragende partij om daar eens ernstig onderzoek naar te voeren. Sommige zeggen dat 40% van alle CO2-uitstoot van de landbouw komt, andere spreken over 10%. Met zoveel onwetendheid kan het debat moeilijk gevoerd worden. We ontkennen uiteraard niet dat vee een aandeel heeft in de CO2-uitstoot maar volgens ons is de oplossing niet een inkrimping van de veestapel. We denken dat er innovatieve oplossingen moeten komen zoals een aanpassing van het voeder. Daarvoor kijken we vooral naar Europa.”

Het ABS wijst er op dat de boeren trouwens zelf ook de dupe zijn van de klimaatopwarming. “Door de aanhoudende droogte en hitte van de voorbije jaren, is er veel schade”, benadrukt Paul Cerpentier. “Niet alleen aan gewassen. Er is ook een tragere groei bij dieren, meer te vroeg en doodgeboren kalveren en een lagere vruchtbaarheid. De wil om mee te werken aan de klimaatdoelstellingen is bij de boeren dan ook groot.”

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) kwam donderdag een kijkje nemen op het Saeftingerhof in Prosperpolder. Geert Meersschaert en Kris van Royen hebben er zo’n 280 runderen en kennen als geen ander de problematiek in de sector. Door de lage vleesprijzen besloten ze vijf jaar geleden om hun vlees voortaan zelf aan de man te brengen in samengestelde pakketten op hun boerderij. “En dat draait bijzonder goed maar we beseffen ook dat dit geen oplossing is voor elke boer”, zegt Geert. “Wij hebben ons kunnen differentiëren doordat onze runderen grazen in het Verdronken Land van Saeftinghe waardoor het vlees een unieke pré-salé smaak krijgt. Ik stel vast dat klanten niet wakker liggen van prijzen. Ze willen gewoon kwaliteit. Het feit dat de vleesprijzen zo onder druk staan is dus niet omdat de klant er niet voor wil betalen.”

Het ABS stelt daarom voor om een nieuw label te ontwerpen voor ‘Kwaliteit van bij ons’. “Het is toch te gek dat men in de supermarkt Ierse ribeye gaat kopen terwijl onze eigen vlees minstens dezelfde kwaliteit heeft? Meer chauvinisme is geen zonde maar een must.”