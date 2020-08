Aardbeifeesten light met virtuele prinsesverkiezing en digitale quiz Kristof Pieters

31 augustus 2020

14u48 1 Melsele De Aardbeifeesten konden dit jaar niet doorgaan tijdens het hemelvaartweekend maar er komt dit najaar dan toch nog een light versie met een virtuele prinsesverkiezing en een digitale quiz om te bepalen welke de slimste straat is.

“We hebben vrij snel beslist dat de traditie van de Aardbeifeesten niet onderbroken mocht worden”, zegt voorzitter Luc Van Hese. “Daarom werd het plan opgevat om een light versie te organiseren. Hierbij moest minstens de Aardbeiprinsesverkiezing en de quiz ‘De Slimste Straat van Melsele’ een plaats krijgen.”

Voor een coronaveilige verkiezing van de Aardbeiprinses 2020 werd een beroep gedaan op freelanceproducer Sam Van de Velde uit Beveren. Hij maakte filmpjes van de kandidates in verschillende settings. “Deze filmpjes worden doorgestuurd naar de jury die ook volledig digitaal hun evaluaties kunnen doorsturen”, legt Van Hese uit.

Slimste straat

Ook de quiz ‘Slimste Straat van Melsele 2020’ zal bijna volledig digitaal en dus coronaproof kunnen doorgaan. De quiz bestaat dit jaar uit drie onderdelen. Er is een digitaal gedeelte waarbij de deelnemers een link krijgen doorgestuurd met de vragen. De antwoorden moeten uiterlijk op 30 september binnen zijn.

Een tweede proef is de ‘Bake Off Melsele’. “In deze coronatijden mag de bakproef thuis uitgevoerd worden”, vervolgt de voorzitter. “Een persoon van elk team brengt het resultaat binnen op zaterdag 3 oktober tussen 13 en 14 uur. Een professionele jury zal het bakresultaat van elk team beoordelen op presentatie, techniciteit en smaak.”

Een derde onderdeel is de ‘Aardbeibattle’ die in de kapel van OC De Boerenpoort plaats vindt op zaterdag 3 oktober vanaf 14 uur. Elk team vaardigt twee personen af, die de namen hebben gememoriseerd van de Aardbeiprinsessen en hun eredames sedert het begin van de Aardbeifeesten. De teamgenoten zullen 10 kaarten trekken van jaartallen en moeten de bijhorende namen van Aardbeiprinses en eredames opgeven. Slechts één van de beide teamgenoten mag tegelijkertijd aan het woord zijn. Als blijkt dat er na afloop van alle proeven een ex aequo is, zal een schiftingsvraag de knoop helpen doorhakken.

Op zaterdag 17 oktober zal de winnaar bekend gemaakt worden, en in de namiddag volgt de proclamatie van de Aardbeiprinses en eredames 2020.