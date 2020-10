Aanslepende problemen met camerabewaking in Doel eindelijk opgelost Kristof Pieters

10 oktober 2020

11u43 0 Doel De aanslepende problemen met de camerabewaking in het centrum van Doel zijn opgelost. Sinds de verhuis van de politie naar het nieuwe commissariaat kon men de beelden van de bewakingscamera’s niet meer vanop afstand raadplegen.

De problemen met de bewakingscamera’s werden al een keer gesignaleerd door gemeenteraadslid Jan Creve (Beveren 2020). Dat gebeurde na een inbraak in het atelier De Nijs. In dit voormalig loodgietersmagazijn willen vrijwilligers een sociaal tewerkstellingsproject op poten zetten. Bij de inbraak werden verfpotten in het rond gegooid waardoor er heel wat opkuis was achteraf. Naar aanleiding van die inbraak vernam Jan Creve dat de aanwezige bewakingscamera’s geen beelden meer zouden opnemen

Volgens korpschef Leo Mares klopt dat niet. “De camera’s zijn altijd in werking gebleven maar door de verhuis van ons commissariaat konden de beelden niet meer vanop afstand worden opgevraagd”, legt hij uit. “We moesten met andere woorden telkens een ploeg ter plaatse sturen om de beelden te downloaden van de server die in Doel staat opgesteld. Deze bewakingscamera’s zitten namelijk op een ander netwerk als die in het centrum van Beveren. De nieuwe bekabeling heeft jammer genoeg maandenlang aangesleept. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar nu zijn de problemen eindelijk opgelost.”