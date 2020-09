Aanleg nieuwe hondenspeelweide in Molenbeekpark in eindfase Kristof Pieters

17u47 6 Melsele De aanleg van de nieuwe hondenloopzone in het Molenbeekpark in Melsele zit in een eindfase. Er moeten nog poortjes geplaatst worden en daarna kunnen honden ravotten op een groot omheind perceel met een waterpartij.

Er komen ook nog een paar avontuurlijke elementen zoals springbalkjes, een rioolbuis om door te kruipen en paaltjes om te slalommen. Er zijn twee bezoekerstoegangen met houten klappoorten en een sas zodat de dieren niet kunnen ontsnappen. Het is al de derde hondenspeelweide na Hof ter Saksen in Haasdonk en De Lisdodde in Kallo.