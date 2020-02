Aangekomen als vluchteling in 2015, nu aan de slag als vrijwilliger in asielcentrum: Shafiqa (18) maakt nieuwkomers wegwijs Kristof Pieters

19 februari 2020

18u26 0 Beveren Het nieuwe opvangcentrum in Beveren beroert de gemoederen maar als één iemand criticasters de mond kan snoeren, is het wel de 18-jarige Shafiqa Ahmadi. Als kind kwam ze in 2015 toe als vluchteling uit Afghanistan. Vijf jaar later spreekt ze perfect Nederlands, studeert ze humane wetenschappen en gaat ze aan de slag als vrijwilliger in het asielcentrum. “Ik heb zelf mooie kansen gekregen en wil nu graag iets terugdoen.”

Shafiqa ontvluchtte haar geboorteland Afghanistan en kwam in november 2015 aan in België waar ze asiel kreeg. “Ik ben vervolgens van Vilvoorde naar Zwijndrecht verhuisd en heb daarna in Melsele gewoond”, vertelt ze. Ik studeer nu humane wetenschappen en wil graag aan de slag in het tweedekansonderwijs. Toen ze vrijwilligers zochten voor het opvangcentrum, heb ik me meteen aangemeld. Ik spreek de twee belangrijkste talen uit Afghanistan maar ik wil me niet beperken tot tolken. Ik denk dat ik ook iets kan betekenen voor vluchtelingen uit andere landen. Zo kan ik ze wat wegwijs maken in ons land en de plaatselijke gebruiken.”

