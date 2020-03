Aan een portie frietjes geraken zonder enig contact: Het kan bij De Frietbar Kristof Pieters

13 maart 2020

15u41 32 Kieldrecht De ingevoerde sluitingsmaatregel maakt voor frituren een uitzondering. Op voorwaarde dat klanten alleen afhalen en dus de frietjes niet ter plaatse opeten. De Frietbar gaat zelf nog een stapje verder en geeft klanten de mogelijkheid om aan hun frietjes te geraken zonder enige vorm van contact.

Haar gloednieuwe café Bar’Lot moet ze noodgedwongen gesloten houden, maar de Frietbar zal de komende weken gewoon openblijven. “Ook hier verwachten we wel een terugval van het aantal klanten. Mensen hebben schrik voor besmetting. Ook daar bedachten we een oplossing voor. We werken samen met de website www.frietjesonline.be. Als je je bestelling zo doorgeeft en betaalt, hoef je niet te wachten in de frituur. We gaan een tafeltje plaatsen naast de deur waar we alle bestellingen klaar zetten. Cash geld proberen we zoveel mogelijk te vermijden omdat het virus ook via deze weg kan overgedragen worden.”

De tafels en stoelen mogen vanaf zaterdag niet meer gebruikt worden. “We zullen de stoelen omgekeerd op de tafels plaatsen, maar ik denk dat iedereen intussen wel op de hoogte is gebracht van de maatregel.