800 fakkels verlichten Scheldedorp Doel Kristof Pieters

11 november 2019

10u33 0 Doel In Doel organiseerde ‘De Derde Generatie’, de actiegroep van jongeren uit de polder, voor de zesde maal een fakkeltocht in en rond het Scheldedorp. Zo’n 800 deelnemers wandelden mee, een absoluut record.

De fakkeltocht is bedoeld om de bewoners van dit bedreigde gebied te verbinden en een hart onder de riem te steken. De fakkel symboliseert het strijdvaardige vuur dat brandt in hart en geest van de bewoners en sympathisanten. Deze editie was de meest succesvolle ooit want er wandelden maar liefst 800 mensen mee. De voorbije jaren waren dat er gemiddeld 500.

Deze editie werd er gewerkt met een voorverkoop maar ook ter plaatse waren er nog een aantal fakkels beschikbaar aan 5 euro per stuk. Heel wat sympathisanten waaronder ook oud-Doelenaars zakten zondagavond af naar Doel om aan de fakkeltocht deel te nemen. Die vertrok en eindigde in ontmoetingscentrum ‘De Doolen’. Er was een wandeling uitgestippeld van ongeveer 2,5 km lang die de minder gekende paden van het dorp volgde via velden en wegels. Na de wandeling kon iedereen zich verwarmen aan de vuurkorven met verkwikkende dranken en gebak terwijl het muzikantenduo ‘Tegen Beter Weten In’ het beste van zichzelf gaf.

Aansluitend vond een ‘silent disco’ plaats in Atelier De Nijs, een evenement waarbij mensen dansen op muziek die wordt beluisterd via een draadloze hoofdtelefoon. Het voormalige loodgietersmagazijn is het eerste gebouw in Doel dat opnieuw wordt vrijgegeven voor herbestemming. Enkele Doelenaars gaan er een sociaal tewerkstellingsproject opstarten. Er zullen zeilboten worden gebouw en gerenoveerd.