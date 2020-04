8-jarige Kyana bakt koekjes voor bewoners woonzorgcentrum H. Familie Kristof Pieters

02 april 2020

15u37 1 Kieldrecht Net als alle andere woonzorgcentra in Vlaanderen is ook het rusthuis Heilige Familie in Kieldrecht momenteel afgesloten van de buitenwereld. Om de gedwongen quarantaine wat te verlichten, nam de achtjarige Kyana Vonck het initiatief om samen met haar mama koekjes te bakken.

“Wij zitten ook noodgedwongen thuis”, vertellen moeder en dochter. “Maar we kunnen gelukkig wel nog eens gaan wandelen of fietsen. Met de schenking van onze zelfgebakken koekjes willen we de bewoners van Heilige Familie een hart onder de riem steken. We hebben ook aan iedereen een bloemetje laten bezorgen als teken dat we hen zeker niet vergeten zijn.”