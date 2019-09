8 Dorpentocht trekt door natuurgebieden van Kallo Kristof Pieters

04 september 2019

11u16 1 Beveren Op zondag 8 september organiseert Wandel Team Beveren-Waas met medewerking van Gym Waasland en Judoclub Beveren voor de 42ste maal de 8 Dorpentocht. Dit zijn wandelingen van 4 tot 30 km op het grondgebied van Beveren.

De kleine tochten blijven op het grondgebied van Melsele, grotere tochten gaan dit keer richting Kallo via natuurgebieden. Men kan starten van 7.30 tot 15 uur vanuit het schutterslokaal Sint-Sebastiaan in de sportzone van Melsele. De startplaats is bereikbaar met De Lijn 82-83-84 en 85. Vanaf bushalte Burggravenstraat is er wegaanduiding voorzien tot de start. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,5 euro, verzekering inbegrepen. Meer info op 0496/540.887 en wandelteam.beverenwaas@outlook.be