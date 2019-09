75ste verjaardag gevierd van bevrijding door Poolse pantserbrigade Kristof Pieters

15 september 2019

09u49 0 Beveren In Beveren is zaterdag de 75e verjaardag gevierd van de Bevrijding. Dat gebeurde onder meer met een optocht op de Grote Markt en plechtigheden aan de oorlogsmonumenten.

Precies 75 jaar geleden, op donderdag 14 september 1944, kwamen troepen van de Eerste Poolse Pantserdivisie in Beveren aan en twee dagen later kon de bevrijding van Beveren gevierd worden. Die gebeurde zonder oorlogsgeweld en zonder bloedvergieten. In Kallo lag dit anders en volgde de bevrijding pas drie dagen later. Omdat Kallo belangrijk was voor de verdediging van de haven van Antwerpen, hadden de Duitsers daar versterking laten aanrukken. De Polen slaagden er uiteindelijk in om op 19 september ook Kallo te bevrijden. De inwoners van Doel moesten nog wachten tot 17 oktober.

Die bijzondere gebeurtenissen worden nog elk jaar herdacht maar om de 75ste verjaardag extra in de verf te zetten, had het Vredesgenootschap Axis dit jaar een tentoonstelling opgezet rond de 14 Poolse veteranen die na de oorlog hier zijn gebleven en met een Beverse in het huwelijksbootje waren gestapt. Zaterdag werd ook hulde gebracht aan het standbeeld van Generaal Macszek in de Van Gervenstraat. Als afsluiter was er in CC Ter Vesten nog een vredesconcert door de Koninklijke Militaire Muziekkapel van de Gidsen en een muzikaal vuurwerk in het kasteeldomein Cortewalle.