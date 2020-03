Exclusief voor abonnees 75 jaar geleden zaaide V1-bom dood en vernieling in Kieldrecht: “Iedereen had schrik voor die vliegende bommen” Kristof Pieters

22 maart 2020

11u47 0 Kieldrecht We zijn momenteel in oorlog tegen een onzichtbare vijand en ons land heeft ongeziene maatregelen genomen. In Kieldrecht zou normaal vandaag een herdenking plaatsvinden van een andere oorlog. Het is immers precies 75 jaar geleden dat een V1-bom insloeg op de Dorpsstraat en er dood en vernieling zaaide. Er vielen toen 19 doden, 160 gewonden en 40 huizen werden verwoest. Jozef Van Vlierberge en Maurice Vergauwen zijn de twee van de laatste ooggetuigen.

Tussen juni 1944 en maart 1945 lanceerde Duitsland honderden ‘Vergeltungswaffen’ op Engeland, Frankrijk en het pas bevrijde België, als wraak voor de geallieerde bombardementen op Duitse steden. De V1, een onbemand vliegtuig vol explosieven dat een typisch snorrend geluid voortbracht, kreeg al snel de bijnaam ‘vliegende bom’. Zo’n V1 eiste ook in Kieldrecht een bijzonder zware tol aan onschuldige mensenlevens en richtte een ware ravage aan. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat deze ramp gebeurde.

Normaal zou er een plechtigheid plaatsvinden van het Axis Vredesgenootschap en een optocht naar het gemeentehuis maar door de uitbraak van het coronavirus is alles afgelast. Ons land is immers opnieuw in oorlog maar dan tegen een onzichtbare vijand. Op vraag van de polderkrant De Koerier schreven Jozef Van Vlierberge en Maurice Vergauwen, twee van de laatste ooggetuigen, hun verhaal neer over die fatale 22 maart 1945.

