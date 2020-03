74 appartementen en 18 woningen in besloten binnengebied Castor Park Kristof Pieters

04 maart 2020

19u17 3 Beveren Aan de Kallobaan zijn de eerste woningen opgetrokken van de nieuwe verkaveling Castor Park. Op de grond van een vroeger voetbalveld zullen in totaal 74 appartementen en 18 woningen worden gerealiseerd.

De naam van de nieuwe verkaveling, Castor Park, is afgeleid van de wetenschappelijke naam van de bever, hét uithangbord van de gemeente. “De woningen en appartementen worden aangelegd rond een sfeervol groen park met een aangelegde vijver”, licht makelaar Charlotte Van Remortel toe. “Er is veel aandacht gegaan naar het creëren van een rustige omgeving. Daarom is één ontsluiting via de Kallobaan. Die publieke weg eindigt op de parking van vier appartementsblokken. Onder één van de blokken is een doorsteek naar het woonerf. Daar mogen in principe enkel de bewoners zelf rijden. Het parkeren gebeurt ondergronds voor de flats en in aparte garages of een gemeenschappelijke carport voor de woningen.”

De woningen zijn intussen zo goed als klaar en nu zal de aannemer beginnen aan de appartementen. “Tegen de zomer van 2021 moet het hele project opgeleverd zijn”, vervolgt Van Remortel. “We mikken op een gezonde mix van bewoners. De eengezinswoningen zullen natuurlijk vooral jonge gezinnen lokken. De appartementen hebben 1 tot 3 slaapkamers en zijn dus geschikt voor zowel alleenstaanden, senioren als gezinnen. De interesse is groot. We hebben intussen al 30% verkocht.”

Meer info: https://www.castorpark.be/