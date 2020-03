700 euro voor Bednet dankzij ontbijtmanden van De Zeppelin en Reynaert Kristof Pieters

16 maart 2020

10u27 2 Haasdonk De leerlingen van basisschool De Zeppelin uit Haasdonk hebben samen met ouderraad Reynaert een cheque van 700 euro overhandigd aan het internetonderwijsplatform Bednet.

Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen, van thuis uit en samen met hun eigen klas, toch de lessen kunnen volgen. “We ondersteunen deze organisatie al vijf jaar met een verkoop van ontbijtmanden”, zegt Annelies Van Bogaert van het oudercomité. “De actie was een enorm succes want we hebben maar liefst 252 ontbijtmanden verkocht. Per mand ging er 2 euro naar Bednet. Met wat sponsoring van bedrijven hebben we dit bedrag nog kunnen optrekken tot 700 euro.” Voor de klas die het meeste ontbijtmanden aan de man had gebracht, was er op school een lekker ontbijt voorzien.