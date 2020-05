606 bestuurders op de bon voor overdreven snelheid Kristof Pieters

10 mei 2020

09u31 4 Waasland-Noord Van 16 tot 30 april controleerde de politie Waasland-Noord 13.269 voertuigen op hun snelheid. 606 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 96 km/u op de Kieldrechtsebaan in Verrebroek. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.

Tijdens de controle op de Kieldrechtsebaan werden er 459 voertuigen gecontroleerd en 28 geflitst. Andere uitschieters waren in Beveren onder meer de Lindenlaan waar 26 bestuurders werden geflitst op een totaal van 131 voertuigen op 23 april. Ook in de Kerkstraat in Vrasene waren heel wat overtredingen: 28 op een totaal van 320. Aan de Kreek in Kieldrecht, waar de maximumsnelheid 70 km/uur bedraagt, werden 21 chauffeurs geflitst op een totaal van 325.

In Stekene was de Tromstraat een uitschieter. Op 18 april reden van de 305 gecontroleerde voertuigen er 40 te snel. Op 26 april was er dezelfde ‘oogst’ met 57 boetes op een totaal van 284 controles. Op dezelfde gewestweg maar dan in Sint-Pauwels werden nog eens 54 chauffeurs geflitst op een totaal van 282 in de Zandstraat.

