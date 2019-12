5,4 miljoen keer bedankt beste lezers van Beveren Kristof Pieters

31 december 2019

14u55 0 Beveren Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Beveren meer dan een steentje aan bijgedragen. De artikels die we afgelopen jaar brachten over Beveren zijn enkel online al 5,4 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Helaas was het meestal triest nieuws in de top tien van de meest gelezen artikels. Een 73-jarige man maakte in Verrebroek een dodelijke val op een bouwwerf terwijl zijn zoon om bouwmaterialen was gereden en in Vrasene kwam een vrouw van 63 jaar om het leven toen ze de ramen aan het lappen was op de bovenverdieping. Ook de begrafenis van Lore (8) en Lucas (6), om het leven gebracht door hun vader, greep veel lezers aan.

De spectaculaire beelden van het containerschip dat op drift sloeg en een havenkraan ramde in het Deurganckdok werden ook massaal aangeklikt.

Heel veel aandacht was er voor de leerkracht van het GTI die haatberichten kreeg nadat ze twee leerlingen had gestraft die weigerden een moskee binnen te gaan.

En om met een positieve noot te eindigen: ook Sherlock, de asielhond van het jaar, kreeg veel bijval op HLN.be.

U leest het nieuws uit Beveren liefst op uw smartphone. 73,8% van de lezers gebruikt de app om op de hoogte te blijven van alle nieuws uit zijn of haar gemeente. De desktop of laptop thuis is goed voor 17,2% en 9,1% bekijkt HLN liefst op de tablet.

Welk medium u ook verkiest, print of online, we danken u beste lezer voor het vertrouwen en wensen u een fijn 2020 toe. Wij beloven u ook komend jaar een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen te brengen uit uw buurt.