497 chauffeurs gecontroleerd tijdens ‘verkeersveilige nacht’ Kristof Pieters

02 december 2019

17u27 3 Waasland-Noord De politie van de zone Waasland-Noord nam afgelopen weekend deel aan de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen. Het korps kreeg hulp van aspiranten van de politieschool PAULO. De verkeersveilige nacht was meteen ook het startschot van de winterse BOB-campagne.

De politie onderwierp 497 personen aan een ademtest. Eén bestuurder blies alarm en vijf bestuurders bliezen positief. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Bij drie bestuurders nam de politie een speekseltest af. Twee bestuurders testten positief. Zij kregen een onmiddellijke inning.

Eén persoon werd betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs en een ander persoon was in het bezit van een verboden wapen. De drugs en het wapen werden in beslag genomen.

Er werden ook vier processen-verbaal opgesteld voor auto’s waarvan de technische keuring vervallen was. Twee bestuurders werden geverbaliseerd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel en daarnaast werden er nog drie processen-verbaal opgesteld voor andere inbreuken op de wegcode.

De politie trof tot slot ook nog een gesignaleerd persoon aan.