45ste Scheldewijding in het dorp dat niet weg wil; van kampioenschap troswerpen tot spektakel met vliegers Kristof Pieters

08 augustus 2019

15u12 0 Beveren Op zondag 11 augustus vindt de 45ste editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaats. De feesten hebben dit jaar een extra feestelijk tintje en dat is niet alleen te danken aan de jubileumeditie. De regering besliste immers dat het ondanks de havenuitbreiding kan blijven bestaan. Er worden zondag meer dan 20.000 bezoekers en sympathisanten verwacht voor een dag van solidariteit, vol activiteiten, diverse markten, terrasjes en muziek. Maar ook met concreet uitgewerkte ideeën over de toekomst van Doel.

De organisatoren van de Scheldewijding en Doelse Feesten zetten voor het 75-jarig jubileum een tandje bij. Er valt namelijk iets meer te vieren. De regering heeft een nieuw plan voor de havenuitbreiding goedgekeurd waarbij het dorp Doel niet hoeft te verdwijnen. De Scheldewijding staat al 75 jaar symbool voor de strijd van het behoud van het dorp. In 1975 vonden de feesten voor de eerste keer plaats. Daarmee wilden de toenmalige bewoners duidelijk maken dat ze het niet eens waren met de havenuitbreidingsplannen die het dorp van de kaart zouden vegen. Er volgde een lange periode van onzekerheid en vooral eind jaren negentig leek het lot van het dorp bezegeld. Na jaren van procedures en acties kwam het echter nu tot een vergelijk. Het alternatief bestaat uit een nieuw dok dat moet tegemoetkomen aan de noden van de containerbehandelaars. Door een haakse inplanting op het bestaande dok wordt aan Doel, de gehuchten en het grootste gedeelte van het poldergebied echter niet geraakt.

Werk maken van de toekomst

“Nu moeten we werk maken van de toekomst”, zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. “Dit dorp biedt nog steeds enorme mogelijkheden en dat willen we met de Doelse Feesten en de Scheldewijding duidelijk maken. KULeuven, Faculteit Architectuur, werkt al verschillende jaren aan een toekomstvisie over Doel. Dat is intussen erg concreet geworden. Bezoekers krijgen de gelegenheid om de plannen te bekijken in twee gebouwen die pas werden vrijgegeven: de voormalige café Tramstatie vlak naast De Doolen en Atelier De Nijs in de Pastorijstraat.”

De eigenlijke Scheldewijding vindt plaats om 14 uur. Ze wordt vooraf gegaan door een eucharistieviering om 12.30 uur in de kerk van Doel. Na de mis vertrekt om 13.15 uur de stoet voorafgegaan door volksmuzikanten en vlaggen naar de Schelde.

“Naar aanleiding van de Scheldewijding heeft minister Ben Weyts op vraag van het Scheldewijdingscomité opdracht gegeven om het veer tussen Doel en Lillo op die dag te laten varen”, laat Creve weten. “In combinatie met de Waterbus is Doel op die dag over het water rechtstreeks bereikbaar vanuit Antwerpen. Vorig jaar werden er op de dag van de Scheldewijding in Doel niet minder dan 2.000 passagiers overgezet van Lillo naar Doel. We hopen nog steeds dat op termijn de verbinding Doel-Lillo volwaardig hersteld wordt. De Waterbus vanuit Antwerpen maakt nu slechts de verbinding tot Lillo. De bewoners uit de polderdorpen of werknemers van de Kerncentrale en het noordelijk deel van de Waaslandhaven die gebruik willen maken van de waterbus kunnen dat enkel vanuit Fort Liefkenshoek of Kallo. Daarvoor moeten ze 12 km tot 15 km ver dwars door de Waaslandhaven. Te ver voor de fiets en vaak onbereikbaar met de wagen door het dichtslibbend verkeer. Met een halte in Doel zou de Waterbus een interessant alternatief worden voor heel wat bewoners en werknemers.”

De Vrouwe Nele

Vanuit Antwerpen verzorgt Atlasail met het oude zeilschip ‘De Vrouwe Nele’ ook een zeilend veer heen en terug naar Doel (www.zeilendeveer.be).

Om de link met de Schelde en het maritieme thema in de schijnwerpers te zetten is er ook de eerste editie van het Vlaams kampioenschap Troswerpen. De deelnemer die van de grootste afstand de bolder met de tros kan treffen is Vlaams kampioen 2019. Meer info en inschrijven kan via www.vktroswerpen.be.

Verder zijn er vanaf 10 uur verschillende rommelmarkten en activiteiten in het centrum van het dorp. Men kan oude ambachten bewonderen en de Ridders van Pendragon zetten een middeleeuws tentenkamp op met demonstraties zwaardvechten.

Het Bosch’Vlieger Genootschap, aan het begin van de Engelsesteenweg, zal dan weer een kleurrijk luchtspektakel aanbieden. De vereniging houdt zich bezig met het eenlijnsvliegeren, waarbij de nadruk ligt op de schoonheid van het object. De vliegerfeesten die het genootschap organiseert, onderscheidt zich van andere vliegerfeesten door de aanwezigheid van gelegenheidskunst, akoestische live muziek en theatrale voorstellingen.

In de Doolen zijn er tot slot optredens van de Sjores Ambrasband, een dweilorkest uit Hulst, Gaffeltuig en ZuidWest 10 Shantys zingen internationale volksliedjes en de Fanteyfare, het huisorkest van Kunstencentrum ’t Ey, is ook te gast. Verder is er de streetband Trikosis met een mix van gipsy en folkmuziek en Trio Dhoore.