390 bestuurders op de bon geslingerd bij snelheidscontroles Kristof Pieters

25 november 2019

17u08 0 Waasland-Noord Van 28 oktober tot 17 november controleerde de politie Waasland-Noord 6.379 voertuigen op hun snelheid. 390 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 122 km/u in de Oostlangeweg in Doel. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.

Op dezelfde Oostlangeweg vlogen er nog 59 andere bestuurders op de bon op een totaal van 996 gecontroleerde voertuigen. Bij een tweede controle waren er 15 overtredingen op een totaal van 104. De meeste overtredingen op grondgebied Beveren waren er in de Kerkstraat in Vrasene en de Dijkstraat in Melsele. Daar werden respectievelijk 43 en 42 chauffeurs geflitst op een totaal van 465 en 462 voertuigen.

In Sint-Gillis-Waas werd er onder meer gecontroleerd in de Baarstraat. Daar waren er 27 bestuurders die te snel reden op een totaal van 184. Bij een tweede controle waren er 17 overtredingen op een totaal van 143. In Stekene was het grootst aantal geflitste voertuigen in de De Stropersstraat. Daar werden 50 chauffeurs beboet op een totaal van 886.