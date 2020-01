350 hardrijders op de bon in maand december Kristof Pieters

07 januari 2020

18u33 4 Waasland-Noord Van 1 tot 31 december 2019 controleerde de politie van de zone Waasland-Noord 6.193 voertuigen op hun snelheid. 350 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Een bestuurder reed 115 km/u in de Zandstraat in Sint-Pauwels. De toegelaten maximumsnelheid is er 50 kilometer per uur.

In Beveren waren er controles op de Mosselbank, Dijkstraat en in de Lindenlaan. Op de Mosselbank was slechts 1 chauffeur in overtreding maar in de Lindenlaan bleek er vaker te hard gereden. Bij twee afzonderlijke controles werden een keer 13 en 26 bestuurders geflitst. De Dijkstraat klokte af op 51 boetes op een totaal van 562 voertuigen. In Sint-Pauwels waren er 17 overtredingen in de Beekstraat en in de Zandstraat werden 85 chauffeurs geverbaliseerd op een totaal van 1.304. In de Holstraat in Sint-Gillis-Waas waren 9 overtredingen. In De Klinge ging de flitscamera 5 keer af in de Buitenstraat.

Op het grondgebied van Stekene werd voorbije maand intensief gecontroleerd. Op Oost-Eindeken werden 455 voertuigen gecontroleerd en 28 geflitst en op Nieuwdorp vlogen er 26 chauffeurs tegen de lamp bij een eerste controle en nog eens 22 bij een tweede. Op de Voorthoek was niemand in overtreding maar in de Trompstraat flitste de camera 25 keer op een totaal van 1.169 voertuigen en in de Hellestraat waren er 15 overtredingen.