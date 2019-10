300 vrouwen staan hun bh af om winkelstraat mee te aan te kleden Kristof Pieters

10u41 1 Beveren Wie gaat shoppen in Warande Beveren zal het ongetwijfeld al opgemerkt hebben: in de winkelwandelstraat hangen zo’n 300-tal bh’s aan waslijnen. Het gaat hier niet om een uitverkoop van lingerie maar wel om een ludieke stunt om de aandacht te vestigen op het bevolkingsonderzoek rond borstkanker. Zo’n 200-tal winkeletalages worden tegelijk van spreuken voorzien rond onze geestelijke gezondheid.

Een tijdje terug lanceerde de gemeente Beveren en het Sociaal Huis een iewat ongebruikelijke oproep om oude bh’s in te zamelen. “En we hebben daar heel wat reactie op gekregen”, vertelt Freddy Vergauwen van het Sociaal Huis. “In totaal zijn er meer dan 300 stuks binnengebracht, in alle maten en kleuren.”

De bh’s werden intussen opgehangen aan waslijnen boven de winkelwandelstraat Warande. “We zochten een opvallende blikvanger voor de campagne en daarin zijn we duidelijk geslaagd”, lacht schepen van sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Warande Shopping heeft al een paar keer de straat volgehangen met paraplu’s, vogelkooien en lampenkappen en zo kwamen het op het idee om bh’s uit te hangen. Het centrummanagement en Warande zijn meteen mee op de kar gesprongen.”

Met de actie willen de initiatiefnemers met een knipoog aandacht vragen voor borstkankerpreventie en meer specifiek voor het bevolkingsonderzoek dat deze maand loopt. “Tijdens het bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich gratis laten onderzoeken op borstkanker”, verklaart Inge Vervondel van LOGO Waasland. “Om de twee jaar ontvangen ze hiervoor een uitnodiging per post. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. Liefst 1 op de 8 vrouwen krijgt de ziekte en driekwart van de vrouwen bij wie borstkanker ontdekt wordt, is ouder dan 50 jaar. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord hoe groter de kans op een succesvolle behandeling en genezing.”

In Beveren is de respons op het onderzoek vrij goed. In 2017 liet 68,5% van de vrouwen uit de geselecteerde doelgroep, zich preventief onderzoeken. “Dat is boven het Vlaams gemiddelde van 65,2% maar het betekent toch dat meer dan 31% van de vrouwen uit de risicogroep zich niet preventief laat onderzoeken en die willen we met deze campagne motiveren om toch de stap te zetten”, vervolgt Inge. “Het streefdoel is een totale dekkingsgraad van 75% te bereiken tegen 2020.”

De bh’s zijn niet het enige dat opvalt in het straatbeeld. Zo’n 200-tal handelszaken worden de komende tien dagen opgefleurd met opvallende spreuken. Ook dat maakt onderdeel uit van een gezondheidscampagne. “Vorig jaar hebben we deze actie voor een eerste keer gelanceerd en de reacties waren zo positief dat we ze herhalen”, vervolgt Inge Vervondel. “De spreuken kaderen in de 10-daagse van de geestelijke gezondheid”, vult Dirk Van Esbroeck aan. “Het gaat om ludieke woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. Met de spreukenactie willen we niet alleen een glimlach opwekken bij voorbijgangers, maar mensen ook doen nadenken over hun geestelijke gezondheid. Daar rust nog altijd een taboe op en we willen dit bespreekbaar maken. Achter elke spreuk staat de hashtag ‘Samen Veerkrachtig’. Dit verwijst naar het belang van een helpende hand of een bemoedigend schouderklopje.” De spreukencampagne loopt ook in de rest van het Waasland.

Meer info over de twee campagnes is te vinden op http://www.bevolkingsonderzoek.be en http://www.samenveerkrachtig.be.