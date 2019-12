30 verenigingen en handelaars brengen sfeer op kerstmarkt Kristof Pieters

13 december 2019

18u18 2 Melsele Sneeuw zal er niet liggen maar sfeer is er wel op de kerstmarkt van Melsele. Zondagnamiddag 15 december blazen zo’n 30 verenigingen en handelaars voor de 13de maal verzamelen op het Kerkplein.

De kerstmarkt is de voorbije jaren uitgegroeid tot een lokale topper op de festiviteitenkalender. Ook dit jaar zijn er heel wat standjes van plaatselijke verenigingen en handelaars. Ze bieden vanaf 14 uur hun lekkerste versnaperingen en dranken aanbieden. Organisator UNIZO-Melsele zorgt voor extra animatie. “In de kerk is er een optreden van De Rode Muizen”, zegt voorzitter Bert De Coninck. “Ze brengen drie sets: twee met kroezelige kerstsongs en één met de cd-voorstelling van de rockopera Spitsbergen. Verder is er dit jaar een exclusieve fotobooth in een vintage Volkswagenbusje.”

Voor de kleinsten is er een bezoek van de kerstman en balloncreaties van Gekke Jorre. Tot slot zijn er in de O.L.Vrouwkerk doorlopend enkele tentoonstellingen van onder meer Kunstkring De Meiboom en fotoclub Lichtkunst.